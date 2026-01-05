〈「最後に死者と目が合いました」と証言する運転手も…列車事故現場で“残酷すぎる遺体”とも向き合う「検視官」の凄絶な仕事内容とは？〉から続く2024年に過去最多となる160万人超の死者を数える「多死社会」の日本。多くの人が亡くなるうち、医師の診療管理下にない状況で死亡した遺体と向き合っている人たちがいる。各道府県警察に所属しており、事件性の有無などを判断する「検視官」と呼ばれる警察官だ。【画像】この記事