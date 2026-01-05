「3、2、1、あけましておめでとうございます」 【写真を見る】熱田神宮は三が日で220万人が参拝｢家族が健康で楽しく過ごせる1年に｣ 伊勢神宮には42万が訪れる 東海地方の正月 2026年の幕開け。名古屋の熱田神宮では多くの初詣客が訪れました。 （参拝客）「家族が健康で楽しく過ごせる1年になればいいな」「元気に遊べますように！おねがいします！」 熱田神宮は三が日220万人が参拝 熱田神宮によると、この正月三が日の参拝