アニメーション映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の香港版が、1月16日より1週間限定で上映されることが決定した。 参考：『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のクオリティの高さに驚き表現力の秘密と作品の説得力 1978年の発売開始から長年愛され続けるギンビス社の動物型ビスケット「たべっ子どうぶつ」をフル3DCGアニメーションとして映画化した本作。香港でも公開され大ヒットを記録し、香港版ではらいおんく