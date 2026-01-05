ソニー銀行は、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」保有者の外貨送金の入金で、ANAマイレージクラブのマイルを最大6万マイルを付与するキャンペーンを開催する。1月5日から3月31日までの間に他行からの外貨送金で到着し、4月17日までに外貨普通預金口座に入金された、米ドル、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、スイスフラン、香港ドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナの送