１２月２８日、北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で、札幌市東区の後藤飛向くん５歳がエスカレーターの機械に挟まれ死亡する事故がありました。こちらが実際に事故があった降り口ですが、ここのエスカレーターは終点付近で右に降りる運用になっていました。江戸川大学の斗鬼名誉教授は、そもそも９０度、右に降りる運用は普通のエスカレーターでも危険だと指摘しています。そして、屋根