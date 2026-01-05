年末年始に北陸新幹線を利用した人はおよそ43万人で、2015年の金沢開業以降、過去最多となりました。JR西日本金沢支社によりますと、2025年12月26日から2026年1月4日までの年末年始に、北陸新幹線の上越妙高と糸魚川の間を利用した乗客はおよそ43万人と、2015年の開業以降最も多くなりました。前年の同じ時期に比べ9%の増加で、1日あたりではおよそ4.3万人と、年間を通じても過去最多となりました。JR西日本は増加の要因について外