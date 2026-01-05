井上とクロフォード。共に25年にスーパーファイトを戦いきった両雄の比較論は尽きない(C)Getty Images昨年末に列島を大いに沸かせた、ボクシングの世界スーパーバンタム級の4冠王者・井上尚弥（大橋）の“サウジ決戦”。当人は試合後に「まぁ自分自身は全く納得していない内容」「攻略できなかったのは自分の弱さ」と“不満”を漏らしたが、アラン・ピカソ（メキシコ）を内容で圧倒しての判定勝ちは、強い印象を業界に与えた。【