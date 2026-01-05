「CES」に合わせて開かれた韓国サムスン電子の記者会見＝4日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】韓国サムスン電子は米ラスベガスで4日（日本時間5日）、先端技術見本市「CES」に合わせて記者会見を開き、人工知能（AI）を日常生活に寄り添う「相棒（コンパニオン）」と位置付ける新戦略を発表した。スマートフォンやテレビなどの家電にAIを組み込み、家事の自動化や健康管理を支援する。具体例として、米IT大手グーグル