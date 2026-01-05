アメリカのトランプ大統領はベネズエラの政権がアメリカの意向に従わなければ「再び攻撃する」と警告しました。トランプ大統領「ベネズエラ側が従わなければ我々は2度目の攻撃を行う」トランプ大統領は4日、ベネズエラの政権がアメリカの意向に従わない場合、再び攻撃を行うと警告しました。「我々は完全に準備ができている」とも強調しています。これに先立ちトランプ氏は、雑誌「アトランティック」のインタビューで、大統領代行