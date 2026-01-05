「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、新大関安青錦（２１）＝安治川＝は１５番相撲を取り、横綱豊昇龍に３勝７敗、大関琴桜に３勝２敗だった。横綱大関による申し合いは初体験。安青錦は「今まで味わったことのない雰囲気だったので、慣れなかった部分もあったがいい稽古できたんじゃないか。前は横綱の稽古を見てたので、今日