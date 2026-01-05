なぜか自分だけ責められる。問題が起きると、いつも矛先が向けられる――。そんな経験はありませんか。スケープゴートとは、本来は集団全体で向き合うべき問題や不満を、特定の個人に押し付けてしまう構造のことです。そこに選ばれやすい人には、いくつか共通する心理や行動パターンがあります。本記事では、スケープゴートになりやすい人の特徴とその背景にある心理、なぜ同じ人が繰り返し選ばれてしまうのかをわかりやすく解説し