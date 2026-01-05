【モデルプレス＝2026/01/05】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのカルビクッパを公開し、反響が寄せられている。【写真】40歳元モー娘。「野菜たっぷりで食欲そそる」2種類の味付けした大量スープ◆石川梨華、大量のカルビクッパ披露石川は「大量のカルビクッパを作りました」とつづり、具だくさんのスープを披露。「大人はピリ辛」とし、大人用と子ども用に分けて味付け