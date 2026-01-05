日清シスコは、「ココナッツサブレ アップルパイ味」を2026年1月12日から全国で新発売する。「ココナッツサブレ」は1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えず、“サクサクッ、あきないおいしさ”で親しまれてきたロングセラーブランド。今回、その「ココナッツサブレ」から、新フレーバーとしてアップルパイの味わいを表現した商品が登場する。〈「ココナッツサブレ アップルパイ味」の特徴〉発酵バターを使用したコク深い