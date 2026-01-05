¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦·²ÇÏ¸©Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤¬¡¢2025Ç¯1·î5Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ê12ÆüÅê³«É¼¡Ë¡£Á°¶¶»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±·Ï2²ñÇÉ¤¬»Ù±ç¤·¡¢¾®Àî»á¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤ëÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÁ°¶¶¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤«¤é¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤Îò»Ë¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ý»³»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÂ¹»ÒÅ¯¡¦·²ÇÏ¸©µÄ¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤Þ¤º¤ï¤«¤é¤º