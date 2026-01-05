年末年始の休み明けは、久しぶりに会う照れもあって、同僚女子にうかつなことを言ってしまいがちなもの。くれぐれも失言にだけは注意したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『新年早々、余計なお世話！』と会社の女子に嫌われる冗談９パターン」をご紹介します。【１】どうでもいいミスに「正月気分抜けてないんじゃない？」「確かに書類を右綴じしたけど、単なるうっかりミス