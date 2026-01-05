Ｊ２ジュビロ磐田は５日、静岡・磐田市内で新体制発表会見を開いた。浜浦幸光社長、藤田俊哉スポーツダイレクター、今季就任した志垣良監督とともに新加入選手が出席した。登壇したのは昨季の期限付き移籍から完全移籍に移行したＭＦ井上潮音、横浜ＦＣから完全移籍加入したＤＦ山崎浩介、関西大から加入したＤＦ吉村瑠晟、そして磐田Ｕ―１８から昇格したＤＦ甲斐佑蒼とＭＦ石塚蓮歩の５選手。流経大柏高から加入するＤＦ増田