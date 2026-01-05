ドラマ「夫に間違いありません」の制作発表が5日、東京都内で行われ、出演者の松下奈緒、桜井ユキ、宮沢氷魚、安田顕が登場した。本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った1年後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさが散りばめられたヒューマンサスペンス。主演の松下は、「新年明けましておめでとうございます。年末年始は1週間くらい撮影がなかったのですが