北海道・東北・新潟の「いまオススメ！地元のとっておき」を随時、お伝えします。1回目は山形県の話題です。新年2026年の干支「ウマ」にまつわるグルメやグッズをたどる旅を紹介します。中川悠アナウンサー「山形は西置賜地方からお伝えします。2026年の干支は～～～『ウマ！』ということでここは実はウマと深いつながりがある場所なんです」山形県の南西部に位置する西置賜地域。中心都市の長井市は江戸