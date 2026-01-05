【新華社フフホト1月5日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の黄河湾歩行者専用道路で1〜3日の元日連休中、無形文化遺産「火壺」のパフォーマンスが披露された。出演者は真っ赤に焼けた木炭を特製の鉄籠に入れ、上下に揺らして火花を散らし、厳かで美しい光景を生み出した。（記者/李雲平）