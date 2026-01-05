俳優の香取慎吾（48）が4日、テレビ東京「三ツ星☆MAP」に出演。草磲剛（51）とのラジオについて語った。bayFM「ShinTsuyoPOWERSPLASH」でパーソナリティーを務めている2人。1時間の番組で、毎週3本撮りしていると香取は説明。「30年やってる」というが、話すことは尽きず「（話すことがない日は）ないね。しかもゲストを呼んだことない」と明かした。