◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)先日行われた第102回箱根駅伝。レースの間には、同じ区を駆け抜けた選手たちが互いをたたえる姿も見られました。4区の区間賞を獲得したのは、1年生ながら衝撃の走りを見せた早稲田大・鈴木琉胤(るい)選手。4位でタスキを受けると、“史上最強留学生”としても名高いY.ヴィンセント選手がマークした区間記録にわずか1秒差と迫る、日本人最速の「1時間1秒」で走破しました。こ