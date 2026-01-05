お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレント・藤本美貴（40）との“初仕事”を伝えた。庄司は「ななななんと！」と書き出し、「ミキティダイニング」チームとして、藤本とパネラー席に座った写真をアップ。「クイズ！ドレミファドン！に夫婦で出させて頂いております」と報告した。そして「夫婦でビッグ特番に出るのは初めて」と明かし、「少し照れたけど2人で頑張ってきまし