お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が5日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃的な肉体に驚きの声が寄せられている。【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体「あけましておめでとうございます」と書き出した兼近は「今年も全力で応援頼んだぞ！」とファンに呼びかけると「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開」とハワイでバカンスを楽しむ自身のソロショットを公開。兼近の腹筋はバキバキに鍛え