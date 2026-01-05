秋田県大仙市で5日未明、住宅など2棟を全焼する火事があり、焼け跡から男性の遺体が発見されました。火事があったのは大仙市の無職・鈴木隆夫さん（75）の住宅で、5日午前3時ごろ住宅から火が出ているのを近所の人が見つけ、消防に通報しました。火は約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と隣接する空き家の計2棟が全焼し、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。鈴木さんは60代の弟と2人暮らしで、警察によりま