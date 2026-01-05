W杯ジャンプ女子第11戦で3位となった丸山希の1回目の飛躍＝2025年12月、ガルミッシュパルテンキルヘン（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日で開幕まで1カ月。日本オリンピック委員会（JOC）は「過去最高水準の成績」を目標に掲げる。今季はノルディックスキー・ジャンプ女子で新たな「金」候補が浮上し、スノーボードやフィギュアスケートも好調。金3個を含む冬季史上最多18個のメダルを獲得した前回北京大会