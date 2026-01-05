タレントのマツコ・デラックス（52）が5日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演した。マツコ風のお団子頭で登場し、やる気満々のタレント若林史江とは対照的に、いつものワンピース姿の現れたマツコは浮かない表情。「ごめんなさい、まだ全然やる気がなくて。声もアレなんで…」。しゃがれ声で明かし、「今年は早いね、始まりが。凄い迷惑」とボヤいた。MCの垣花正から「今年、