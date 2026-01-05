元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、5日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。米国のベネズエラ攻撃について、高市早苗首相が4日にX（旧ツイッター）で「ベネズエラの民主主義回復及び情勢安定化に向け外交努力をする」と投稿したが、攻撃の是非は触れなかったこと、さらに5日の会見でも論評を避けたことに言及した。ベネズエラを攻撃してマドゥロ大統領を拘束