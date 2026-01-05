マコトさん（仮名、30代、男性）は、大学生時代に熱心に取り組んでいたスポーツのアクシデントが原因で、車椅子ユーザーになりました。一時は、将来を悲観して生きる気力を失っていましたが、多くの方の支援と応援もあり、現在は、インターネット関連会社の営業事務をしています。【写真】バク宙失敗で頚髄損傷「一生歩けない」と医師は告げた「首から下の感覚がない体」で生きる学生10年近くの車椅子生活で、様々な人と交流す