まもなく開催！ NATSの「東京オートサロン2026」出展車両って？2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」では、メーカーや有名ビルダーの華やかな展示に加え、毎年“発想力の宝庫”として注目を集める学生カスタムカーも見逃せません。その中でも今年、ひときわ存在感を放ちそうなのが、日本自動車大学校（NATS）が送り出す最新プロジェクトです。【画像】超カッコイイ！ これが「東京オートサロン2026」の出展車両です