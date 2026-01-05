消防によりますと、きょう（5日）午後４時半ごろ、高松市元山町で「家が燃えています」「黒煙があがっています」などと、近所の人から複数の通報がありました。 【写真を見る】高松市元山町で火事「家が燃えています」「黒煙があがっています」と通報隣接する5棟に延焼【香川】 現場は住宅密集地で、消防車など12台が出て消火にあたり、午後5時10分すぎに鎮圧状態になったということです。 警察によりますと、火が出た住宅の