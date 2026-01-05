お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。今回は、実家のお手伝いをした孫たちへのお礼から起こった一件です。実家が自営業を営んでおり、元旦の初売りに向けて年末は大忙し。そこでわが子を連れ、準備のお手伝いに行ったのだそう。実母「少ないけど今日