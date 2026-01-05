御前崎市の浜岡原子力発電所の再稼働をめぐり、中部電力は1月5日、原子力規制委員会の審査で不適切な事案があったと発表しました。 【写真を見る】「事業の根幹を揺るがしかねない事案」中電・浜岡原発の基準地震動の策定で"不適切事案" 説明内容と異なる方法や意図的な方法で行っていた疑い 耐震設計の目安となる「基準地震動」の策定について、説明内容と異なる方法や意図的な方法で行っていた疑いがあるということです。 中