古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。昨年12月30、31日の2日間、大好きな浜崎あゆみのカウントダウンライブに参加したことを嬉しそうに投稿した。【写真】ライブグッズで身を固めた古江彩佳「あゆのキラキラTシャツを真似してみました」「明けましておめでとうございます」と冒頭に新年の挨拶をすると、「2026年もあゆと迎えることが出来ました」と記し、国立代々木競技場第一体育館で開催された恒例の年越しライブ「ayumi hama