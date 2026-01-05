◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝東福岡19―38京都成章（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）東福岡の藤田雄一郎監督（53）は昨年、“当たり前の日常が当たり前じゃない”ことを強く感じた。教え子であり、教師としても一緒に働いた元ロッテの伊藤義弘さんが43歳の若さで事故で亡くなった。高校時代は体育の授業を3年間持った。卒業後もよく連絡を取り合っていた。伊藤さんは16年にロッテから戦力外通告を受