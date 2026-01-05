ドジャースのフレディ・フリーマン選手の二男ブランドンくんが5歳の誕生日を迎えました。5日に妻・チェルシーさんが自身のInstagramでその様子を投稿。目が覚め寝ぼけまなこのブランドンくんがリビングへ向かうと机の上には写真に写るだけでも10個以上の大量のお誕生日プレゼント。その後、フリーマン選手も含め家族で会いに行ったのは動物たち。カンガルーやサイ、キリンなどいろんな動物にエサをあげてご満悦なブランドンくんで