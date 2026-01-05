タレント、モデルの桃月なしこ（30）が5日、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「ヤングキングBULL」の表紙グラビアを飾っており「本日1／5(月)発売ヤングキングBULLの表紙を飾らせて頂きます！新年一発目の表紙！今年の干支である午にちなんだ撮影でした！」と、胸の血管も浮き出る花柄チューブトップビキニ姿で、ニンジンを持つ写真などをアップした。さらにアザーカットも公開されており、