年明け5日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、一時2.125％を付けた。終値利回りは前年末より0.045％高い2.115％となり、それぞれ1999年2月以来、26年11カ月ぶりの高水準となった。外国為替市場で円安ドル高が進み、日銀による追加利上げ観測が広がった。国債価格が下落するとの思惑から売り注文が出て、利回りが上がった。日本が休場だった年末年始に米長期金利が上昇