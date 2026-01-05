歌手松山千春（70）が4日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。歌手美空ひばりさんを絶賛した。話題はNHK紅白歌合戦から歌のウマい歌手の定義へ。「俺はね、声がいいも悪いも、大きいも小さいも。音程がいいも悪いも。それを通り越してね、美空さんは別格だと思いますよ」と切り出した。続けて「なかなか美空さんを超えられるようなね、そういう女性の歌手は出てこないんだと思います」と語った。その上