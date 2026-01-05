俳優の和田正人（46）が5日、自身のXを更新。宝くじに当たったことを報告した。和田は「忘れてた年末ジャンボの結果を、先ほど確認したら、なんと…5等の10300円が当たってた！」と投稿。さらに「7等の300円も3本！合計11200円！！」と加えた。ところが「800円損してるやないか。。。」と結んだ。フォロワーからは「でも5等入ってたから全然いいじゃないですか！（笑）」「当たり良かったね」「お、ちょっと美味しいものが