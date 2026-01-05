NGT48¤Î¡È¥¹¥±¥Ü¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÀ¶»ÊÎïºÚ¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½é³ê¤ê¤ò¿·³ã»Ô¤ÎAIRMAN¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£µ¤²¹2ÅÙ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¤²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÎý½¬¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥­¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë2ÅÙ¥¯¥ê¥¢¡£¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ3Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë