バンダイスピリッツは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」(11,000円)を2026年7月より一般店頭で発売する。2026年1月8日より予約受付を開始する。2026年7月発売「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」(11,000円)「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」は、TVアニメ『ONE PIECE』より、マリンフォード頂上決戦時の「ボア・ハンコック」をア