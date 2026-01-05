メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で5日、江戸時代から続く伝統の消防出初式が行われました。 半鐘の音とともに始まった新春恒例の出初式は、約180年前に始まったとされています。 5日は、消防署員や消防団員約370人が参加しました。 「ワッショイワッショイ」という威勢のいい掛け声とともに、「入れ替え」「舞い込み」「巻き込み」と呼ばれる3つの訓練が披露されました。 5日の高山市は午前9時の時点でマイ