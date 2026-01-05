中部電力は5日、静岡県の浜岡原発の再稼働をめぐり、原子力規制庁に不適切なデータを提出していた疑いがあると発表しました。 中部電力は5日午後4時から林欣吾社長らが緊急会見を開いています。 稼働停止中の浜岡原発周辺の地震データを、説明内容と異なる方法や意図的な方法でとっていた疑いがあると発表しました。 中部電力は「原子力事業の信頼を失墜させ、事業の根幹を揺るがしかねない事案」である