抱負を語る池田豊人知事香川県庁 最大で9連休となった年末年始の休みが明け、香川の官公庁や多くの企業で仕事始めとなりました。 （香川県／池田豊人 知事）「今年は、この開いた新しい発展の扉の先にある発展をしっかりつかみ取る、真価が問われる1年ではないかと考えている」 香川県の池田知事は幹部職員ら約50人を前に、子育て環境の向上や定住促進対策などに力を入れて人口減少の緩和に取り組みたいと抱負を語