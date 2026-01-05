今日5日(月)は、都心で最高気温が12.8℃を観測。広く春先の気温になったが、明日6日(火)から寒さが戻る。7日(水)は都心でも10℃に届かず、まさに冬本番。8日(木)は厳しい寒さはいったん緩むも、9日(金)は再び極寒へ。気温のアップダウンに注意。関東各地で空気の乾燥が進む一週間。晴天が続く関東7日(水)と9日(金)は厳しい寒さに今日5日(月)は、各地で晴れて、最高気温は、都心12.8℃、横浜13.9℃、千葉13.1℃、前橋12.0℃と、こ