最大9連休の休みも終わり、5日から仕事始めの人も多いのでは？新年を迎えた静岡県内各地の表情を振り返ります。（カメラマン）「現在時刻は7時です。光がこぼれるように今出てきています」元旦、高度約2400メートルからのぞむ初日の出。県内は概ね晴天に恵まれ、穏やかな年明けとなりました。さらに高度を上げると見えてきたのは“ダイヤモンド富士”。1年の幕開けを祝福するかのような共演。美しい姿を見せてくれました。そ