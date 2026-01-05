アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/05営業日時点＝ 上海銅 1.74％ 上海ゴム 1.12％ 大連ポリエチレン 0.37％ 上海重油 0.2％ 大連とうもろこし -0.26％ 上海異形鉄筋 -0.44％ ＊数値は前日比％