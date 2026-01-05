ドル円１５７．０５近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.05近辺、ユーロドルは1.1690近辺での推移。直近一時間ほどは目立った水準の変化はみられていない。東京市場でのドル高の動きは一服し、揉み合い商状となっている。ロンドン勢の本格参加待ちとなっている。 USD/JPY157.02EUR/USD1.1688