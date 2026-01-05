5日朝、静岡･沼津港の魚市場では…。(記者）「沼津港では初競りが行われていて、仲買人の威勢のよい掛け声が聞こえています」タイやカサゴ、イカなど各地で水揚げされた新鮮な海産物がずらりと並んでいました。初競りの目玉は何といってもこの大ぶりなマグロ。7本が競りにかけられ、仲買人たちが一斉にお目当てのマグロを落札するため声を張ります。最高値を付けたのは115キロもある青森･大間産のマグロ。172万5000円の高値で競り