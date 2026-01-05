1月5日は静岡県庁や市役所など官公庁も仕事始めとなりました。それぞれのトップが語ったことし2026年の抱負は…。5日朝、静岡県庁では鈴木知事が幹部職員らに仕事始めのあいさつをしました。その後、午後1時から新春の記者会見に臨みました。この中で発表されたのが、新たな「県政ロゴマーク」。ウェルビーイングの文字とあわせ富士山をデザインし、改めて、幸福度日本一の静岡県を目指すとことしの抱負を語りました。